عاطل يقتل سائقا ويحاول خطف آخر في شبين القناطر

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض حادث العثور على جثتين برشاح قرية نوى دائرة مركز شرطة شبين القناطر حيث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة عاطل قرر خطف احد الاشخاص ومساومة اسرته على إطلاق سراحة مقابل مبلغ مالى وفى سبيل ذلك قتل سائق سيارة واستولى على سيارته ثم استدرج الضحية الاخرى وعندما فشل في تدبير مكان لاحتجازه بها اطلق عليه الرصاص وتركه بجوار الجثة الاخرى واحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الاهالى بالعثور على جثتين بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير امن القليوببيةوانتقلت قوات الانقاذ النهرى وتم انتشالهما وبالفحص تبين ان الجثتين لكلٍ من «طالب» مقيم دائرة المركز وشخص آخر مقيم بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بالجيزة وبهما عيارين ناريين بالرأس وعُثر بطيات ملابسهما على متعلقاتهم الشخصية.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة حيث إختمر فـى ذهنه فكرة إرتكاب جريمة خطف أحد الأشخاص ومساومة ذويه على دفع فدية مالية كبيرة.

وفـى سبيل ذلك تحصل على «طبنجة» وتردد على مدينة 6 أكتوبر لسابق عمله بها وإستقل سيارة أجرة وقام بإطلاق عيار نارى على قائدها فأودى بحياته وقام بنقل جثته وإلقاها بمكان العثور عليها عقب ذلك إتصل بالمجنى عليه الاول «من أهالى القرية محل سكنه» بإستخدام هاتف السائق وإستدراجه لمكان العثور بهدف خطفه إلا أنه إكتشف عدم تدبير مكان لإحتجازه فقام بالتخلص منه عن طريق قتله وقام بإلقاء جثته بمحل العثورعلية وقرر بأنه إستعان بصديق له وطلب منه إحضار سائل بنزين وتوجه لدائرة مركز شرطة الخانكة بإدعاء تسليم السيارة لمالكها وقام بإنزال صديقه والسير بالسيارة لمسافة وأشعل النيران بها.

وأرشد المتهم عن السيارة وتبين تفحمها وعُثر بين رماد الحريق على 3 فارغ من ذات العيار وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول الخاص بأحد المجنى عليهما بتركه بين مقاعد أحد الأوتوبيسات الأجرة، وتم التوصل اليه كما أرشد عن السلاح المستخدم في إرتكاب الواقعة «طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار.