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12 وفاة و1022 إصابة جديدة بكورونا
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:12 مساءً
غدًا.. تنطلق منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن في ميدان تبوك
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:10 مساءً
مشاعل آل مبارك: جائزة العمل التطوعي تعزز ثقافة التطوع كسلوك مستدام
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:10 مساءً
بالفيديو.. شاب من ذوي الاحتياجات يشكر"هيئة الترفيه على تسهيلاتها لتمكينهم من حضور الفعاليات
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:10 مساءً
المملكة تشارك في "قمة المناخ" وتؤكد أهمية التغييرات المناخية وحماية البيئة
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:10 مساءً
"صحة مكة" تباشر إيصال الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان إلى بيت المريض
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:10 مساءً
ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:04 مساءً
«طالبان» تدعو المجتمع الدولي لدعم «تغيير المناخ نحو الأفضل» في أفغانستان
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:04 مساءً
السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:04 مساءً
«يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية»
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:04 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
السودان عاجل.. البرهان يعلن حالة الطوارئ فى البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالى والحكومة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 25 أكتوبر 2021 01:07 مساءً
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