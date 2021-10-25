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12 وفاة و1022 إصابة جديدة بكورونا
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:12 مساءً
غدًا.. تنطلق منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن في ميدان تبوك
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:10 مساءً
مشاعل آل مبارك: جائزة العمل التطوعي تعزز ثقافة التطوع كسلوك مستدام
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:10 مساءً
بالفيديو.. شاب من ذوي الاحتياجات يشكر"هيئة الترفيه على تسهيلاتها لتمكينهم من حضور الفعاليات
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:10 مساءً
المملكة تشارك في "قمة المناخ" وتؤكد أهمية التغييرات المناخية وحماية البيئة
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:10 مساءً
"صحة مكة" تباشر إيصال الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان إلى بيت المريض
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:10 مساءً
ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:04 مساءً
«طالبان» تدعو المجتمع الدولي لدعم «تغيير المناخ نحو الأفضل» في أفغانستان
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:04 مساءً
السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:04 مساءً
«يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية»
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:04 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
البرهان يعلن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وحالة الطوارئ في السودان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 25 أكتوبر 2021 01:03 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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