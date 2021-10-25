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تطبق السلطات الروسية إجراءات أكثر صرامة خلال الأسبوع الجاري في محاولة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، وذلك من أجل مواجهة معدلات الإصابة الكبيرة والإحباط بسبب إحجام السكان عن التلقيح.

واعتبارا من يوم الخميس المقبل، ستطبق موسكو أقسى إجراءات إغلاق منذ تفشي الجائحة في البلاد في يونيو من العام الماضي، وسيكون من المتاح فقط للمتاجر الأساسية مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات أن تظل مفتوحة.

وسجلت روسيا، الإثنين، 37930 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة، و1069 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس