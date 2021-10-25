أخبار عاجلة

12 وفاة و1022 إصابة جديدة بكورونا -
غدًا.. تنطلق منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن في ميدان تبوك -
مشاعل آل مبارك: جائزة العمل التطوعي تعزز ثقافة التطوع كسلوك مستدام -
بالفيديو.. شاب من ذوي الاحتياجات يشكر"هيئة الترفيه على تسهيلاتها لتمكينهم من حضور الفعاليات -
المملكة تشارك في "قمة المناخ" وتؤكد أهمية التغييرات المناخية وحماية البيئة -
"صحة مكة" تباشر إيصال الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان إلى بيت المريض -
ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن -
«طالبان» تدعو المجتمع الدولي لدعم «تغيير المناخ نحو الأفضل» في أفغانستان -
السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير -
«يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تطبق إجراءات صارمة لمواجهة إحجام المواطنين عن تلقيح كورونا

Print
روسيا تطبق إجراءات صارمة لمواجهة إحجام المواطنين عن تلقيح كورونا تطبق إجراءات صارمة لمواجهة إحجام المواطنين عن تلقيح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطبق السلطات الروسية إجراءات أكثر صرامة خلال الأسبوع الجاري في محاولة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، وذلك من أجل مواجهة معدلات الإصابة الكبيرة والإحباط بسبب إحجام السكان عن التلقيح.

واعتبارا من يوم الخميس المقبل، ستطبق موسكو أقسى إجراءات إغلاق منذ تفشي الجائحة في البلاد في يونيو من العام الماضي، وسيكون من المتاح فقط للمتاجر الأساسية مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات أن تظل مفتوحة.

وسجلت ، الإثنين، 37930 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة، و1069 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«من روسيا والتشيك وإستونيا».. النيابة تكشف جنسيات السائحين المصابين بـ«إعياء» بالغردقة

«من روسيا والتشيك وإستونيا».. النيابة تكشف جنسيات السائحين المصابين بـ«إعياء» بالغردقة

«لقاح سبوتنيك V ناجح ضد كورونا».. روسيا تهاجم وكالة الأدوية الأوروبية بسبب المصل الروسي

«لقاح سبوتنيك V ناجح ضد كورونا».. روسيا تهاجم وكالة الأدوية الأوروبية بسبب المصل الروسي

روسيا وتونس تمتنعان عن التصويت على تمديد مينورسو

روسيا وتونس تمتنعان عن التصويت على تمديد مينورسو

جولة فى أكبر مزارع الرمان فى مصر مركز البداري أكبر مراكز تصدير الرمان للعراق وسوريا وأوكرانيا وروسيا

جولة فى أكبر مزارع الرمان فى مصر مركز البداري أكبر مراكز تصدير الرمان للعراق وسوريا وأوكرانيا وروسيا