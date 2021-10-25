«القومي لبحوث الإسكان والبناء» ينظم منتدى السلامة من الحريق

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بدات صباح اليوم الاثنين فاعليات منتدى السلامة من الحريق «HBRC Fire Safety Forum» والذي ينظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية، ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على التطورات الحديثة في أنظمة ومواد مقاومة الحريق في قطاع التشييد والبناء من خلال مشاركة عدد من رواد الصناعة مع نخبة من العلماء والمهندسين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات والشركات والجهات التخصصية، وكذلك الضباط المتخصصين من إدارات الحماية المدنية المختلفة لمناقشة المستجدات الدولية المؤثرة والمتعلقة بهذه القطاعات وعلاقة العديد منها بقطاع تعزيز سلوك المنشأت لمقاومة الحريق وما يرتبط بالأمان للشاغلين والسلامة الانشائية للثروة العقارية من خلال أعمال حماية العناصر الانشائية والمعمارية ضد الحريق باستخدام المواد المقاومة للحريق.

ويساهم المنتدى في حلول تحسين مقاومة الحريق للمبانى المختلفة (السكنية- التجارية – الادارية ) للحوائط والقواطيع والأسقف والأعمدة والكمرات والأبواب وألواح التكسية الخارجية وخلافه.