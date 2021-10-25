وكيل «صحة المنوفية» يتفقد مستشفى الشهداء لتطوير العناية والاستقبال والعمليات

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قام الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتفقد مبني مستشفى الشهداء وفريق من اداره الطب العلاجي والجوده والمكافحه ووالعدوي ووالصحه والسلامه المهنيه وفريق الزمالة ووالمتابعة الإدارية وفريق من تمريض المديرية.

وذلك لوضع تصور عن كيفية رفع كفاءة المبني من أجل تطوير اقسام العناية والاستقبال والعمليات وقسم الكلي من أجل تقديم الخدمة الطبية المتميزة لمرضي أهالي الشهداء.

وقام ا وكيل وزارة أثناء الزيارة التفقدية بالمرور على اقسام العناية وتواصل في حل شكوي أحد المواطنين وهي منع زيارة مريض كورونا حيث وضح للشاكى مدي خطورة زيارة مريض كورونا على الزائرين من نقل مرض كورونا إلى أهالي المرضى وأكد أن اتباع الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة المواطنين بمحافظة المنوفية.