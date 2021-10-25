أخبار عاجلة

12 وفاة و1022 إصابة جديدة بكورونا -
غدًا.. تنطلق منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن في ميدان تبوك -
مشاعل آل مبارك: جائزة العمل التطوعي تعزز ثقافة التطوع كسلوك مستدام -
بالفيديو.. شاب من ذوي الاحتياجات يشكر"هيئة الترفيه على تسهيلاتها لتمكينهم من حضور الفعاليات -
المملكة تشارك في "قمة المناخ" وتؤكد أهمية التغييرات المناخية وحماية البيئة -
"صحة مكة" تباشر إيصال الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان إلى بيت المريض -
ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن -
«طالبان» تدعو المجتمع الدولي لدعم «تغيير المناخ نحو الأفضل» في أفغانستان -
السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير -
«يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت

Print
وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور فضلوا خوري، رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت، بحضور الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على عُمق العلاقات المصرية الأمريكية، وما يربط البلدين من علاقات صداقة تاريخية وراسخة عبر التاريخ.

واستعرض الوزير الانجازات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الأخيرة في ظل الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية لتطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة وبدء الدراسة في 4 جامعات أهلية (الملك سلمان الدولية – الجلالة – العلمين الدولية – المنصورة الجديدة)، والاهتمام بالتعليم التكنولوجي من خلال بدء الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة التكنولوجية- الدلتا التكنولوجية- بني سويف التكنولوجية)، وفتح أفرع للجامعات الدولية في ، مؤكدًا أن الجهود التي بُذلت ساهمت في الارتقاء بمكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للجامعات وتطوير جودة التعليم المُقدم للطلاب من خلال تطوير البرامج الدراسية التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وتناول اللقاء، بحث سُبل التعاون الثنائي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة الأمريكية في بيروت، خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أعرب د. فضلو خوري عن تطلع الجامعة الأمريكية في بيروت للتعاون مع المؤسسات التعليمية المصرية، وذلك في ظل الطفرة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة في مجال التعليم العالي، مؤكدًا أن مصر تعُد من أفضل الدول العربية التي يمكن التعاون معها.

الجدير بالذكر أن د. فضلو خوري يعُد الرئيس السادس عشر للجامعة الأمريكية في بيروت، وتم اختياره للاستمرار في رئاسة الجامعة لولاية ثانية، وساهم في تطوير بعض البرامج المتعلقة بالسرطان في الولايات المتحدة وكان الباحث الرئيسي في عدد من منح المعهد الوطني للسرطان، وله العديد من المؤلفات البحثية المتميزة التي يتم الاستشهاد بها، كما حصل على العديد من الجوائز تقديراً لإنجازاته العلمية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعيد الزكيبا: موسم الشتاء الأهم للسياحة الأجنبية في مصر

سعيد الزكيبا: موسم الشتاء الأهم للسياحة الأجنبية في مصر

اختيار أستاذ بـ«تجارة الإسكندرية» سفيرًا للشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا بمصر

اختيار أستاذ بـ«تجارة الإسكندرية» سفيرًا للشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا بمصر

الإحصاء: 52.2% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية للمملكة المتحدة.. وانخفاض الواردات

الإحصاء: 52.2% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية للمملكة المتحدة.. وانخفاض الواردات

مستقبل سعر الدولار في مصر.. خبير اقتصادي يكشف تأثير الوديعة السعودية على قيمة الجنيه

مستقبل سعر الدولار في مصر.. خبير اقتصادي يكشف تأثير الوديعة السعودية على قيمة الجنيه