بحوزتهم 90 كيلو «بانجو» و64 طربة «حشيش».. ضبط 3 تجار مخدرات بالغربية

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تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 90 كيلو «بانجو» و64 طربة «حشيش» بالغربية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام ثلاثة أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة زفتى مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بأراضى زراعية بإحدى القرى بدائرة المركز وبحوزتهم 64 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرا م وكمية من مخدر البانجو وزنت 90 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيدرو ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهم .

تم إتخاذ الإجرءات القانونية.