قاضي «خلية المرابطين»: المتهمون سفكوا الدماء البريئة من غير حق

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افتتح المستشار محمد سعيد الشربينى رئيس الدائرة الخامسة إرهاب قبل النطق بالحكم على الإرهابى بهاء كشك و٢اخرين بالإعدام شنقا وإدراجهم على قوائم الإرهاب .كان على خوارج هذا العصر أن يراجعوا موقفهم، مع اسم الله، فهم أوردوا أنفسهم سبل الهلاك، وها هم بفضل الله يجرون أذيال الخيبة والانتكاس.

ووصف القاضى المتهمين بانهم متوحشين بالخسة وغفلة الضمير.

وسأل القاضى المتهمين في كلمته كل حر شريف آبي على نفسه أن يخون وطنه وشعبه، فما منطق العدالة في هؤلاء المتهمين الذين استباحوا لنفسهم أن يخونوا وطنهم وأهلهم فخانوا العهد، ودنسوا مقدسات الشعب وسفك الدماء البريئة من غير حق ولا تأويل وجرح الذمة التي ابى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن تصان كريمة مرضية.

وذكر المستشار محمد السعيد الشربينى بإن المتهمين في هذه القضية ارتكبوا من الجرائم والافعال ما استحقوا به قول الله في حقهم «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ».

فمصر مطاف الأنبياء ومهبط الرسالات، ومصر باب الاحسان المفتوح وحمي السلام المباح، فمن شاء دخل اليها محسنا واعترف من إنسانية شعبها سلاما، لانها في رباط إلى يوم القيامة.

وبعد الإطلاع على مواد القانون، قضت المحكمة حضوريا على المتهم بهاء كشك المكني «أبوعبدالرحمن» وغيابيا على كلا من محمد فتحي غريب المكني «أبومالك» ومحمد مرجان المكني «أبوبكر» بالإعدام شنقا عما أُسند إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي محمد عبدالمنعم، ودكتور على حسن عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى وأحمد صبحي عباس.

كانت المحكمة الجلسة الماضية أحالت اوراق الارهابى بهاء كشك واخرين إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى في اعدامهم

كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.