سقوط مدير شركة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة

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تمكنت مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء الدكتور علاء عبدالمعطى مساعد وزير الداخلية للأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء محمد عبدالله مدير مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى بقيام مدير إحدى شركات النقل وشحن البضائع، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالإشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للمتهم عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء.

وكشفت التحريات أن المتهم عقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين المصريين العاملين بالخارج من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً، مقابل عمولة متفق عليها فضلاً عن إستلامه مبالغ مالية من بعض التجار والمستوردين راغبى تحويل أموال خارج البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، لإتمام صفقاتهم الإستيرادية، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى 3 مليون جنيه مصرى و100 ألف دولار أمريكى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.