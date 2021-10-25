أخبار عاجلة

12 وفاة و1022 إصابة جديدة بكورونا -
غدًا.. تنطلق منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن في ميدان تبوك -
مشاعل آل مبارك: جائزة العمل التطوعي تعزز ثقافة التطوع كسلوك مستدام -
بالفيديو.. شاب من ذوي الاحتياجات يشكر"هيئة الترفيه على تسهيلاتها لتمكينهم من حضور الفعاليات -
المملكة تشارك في "قمة المناخ" وتؤكد أهمية التغييرات المناخية وحماية البيئة -
"صحة مكة" تباشر إيصال الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان إلى بيت المريض -
ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن -
«طالبان» تدعو المجتمع الدولي لدعم «تغيير المناخ نحو الأفضل» في أفغانستان -
السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير -
«يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

سقوط مدير شركة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة

Print
سقوط مدير شركة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة سقوط مدير شركة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء الدكتور علاء عبدالمعطى مساعد وزير الداخلية للأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء محمد عبدالله مدير مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى بقيام مدير إحدى شركات النقل وشحن البضائع، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالإشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للمتهم عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء.

وكشفت التحريات أن المتهم عقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين المصريين العاملين بالخارج من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً، مقابل عمولة متفق عليها فضلاً عن إستلامه مبالغ مالية من بعض التجار والمستوردين راغبى تحويل أموال خارج البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، لإتمام صفقاتهم الإستيرادية، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى 3 مليون جنيه مصرى و100 ألف دولار أمريكى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد

جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد

تعرف على غرامة غياب طلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية

تعرف على غرامة غياب طلاب ورسوم إعادة القيد في المدارس الثانوية

استشاري: عدوى البرد إذا لم تعالج تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى

استشاري: عدوى البرد إذا لم تعالج تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى

أردوغان: تركيا وفرنسا وإيطاليا ستتخذ خطوات بشأن الدفاع الصاروخي

أردوغان: تركيا وفرنسا وإيطاليا ستتخذ خطوات بشأن الدفاع الصاروخي