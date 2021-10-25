«الداخلية»:كشف ملابسات العثور على جثتين بأحد المجارى المائية في القليوبية (التفاصيل)

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات العثور على جثتين بأحد المجارى المائية في القليوبية، وضبطت مرتكب الواقعة.

قالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على جثتين بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز وإنتشالهما وتبين أنهما لكلٍ من طالب، مقيم بدائرة المركز- آخر- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بالجيزة «بهما عيارين ناريين بالرأس» وعُثر بطيات ملابسهما على متعلقاتهم الشخصية».

وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة حيث إختمر فـى ذهنه فكرة إرتكاب جريمة خطف أحد الأشخاص ومساومة ذويه على دفع فدية مالية كبيرة، وفـى سبيل ذلك تحصل على «طبنجة» وتردد على مدينة 6 أكتوبر لسابق عمله بها وإستقل سيارة أجرة عاقداً العزم على سرقة السيارة لإستخدامها في إختطاف شخص وقام بإطلاق عيار نارى على قائدها فأودى بحياته وقام بنقل جثته وإلقاها بمكان العثور عليها عقب ذلك إتصل بالمجنى عليه الثانى «من أهالى القرية محل سكنه» بإستخدام هاتف السائق وإستدراجه لمكان العثور بهدف خطفه إلا أنه إكتشف عدم تدبير مكان لإحتجازه فقام بالتخلص منه عن طريق قتله وقام بإلقاء جثته بمحل العثور، وقرر بأنه إستعان بصديق له وطلب منه إحضار سائل بنزين وتوجه لدائرة مركز شرطة الخانكة بإدعاء تسليم السيارة لمالكها وقام بإنزال صديقه والسير بالسيارة لمسافة وأضرم النيران بها».

وشددت: «وأرشد عن السيارة وتبين تفحمها وعُثر بين رماد الحريق على 3 ظرف فارغ من ذات العيار، وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول الخاص بأحد المجنى عليهما بتركه بين مقاعد أحد الأوتوبيسات الأجرة، وأمكن التوصل لحائزه كما أرشد عن السلاح المستخدم في إرتكاب الواقعة «طبنجة ومن الطلقا»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .