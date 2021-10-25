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خطفوا مواطنا لسرقته.. «جنايات القاهرة» تعاقب 6 متهمين بالسجن 6 سنوات

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خطفوا مواطنا لسرقته.. «جنايات القاهرة» تعاقب 6 متهمين بالسجن 6 سنوات خطفوا مواطنا لسرقته.. «جنايات القاهرة» تعاقب 6 متهمين بالسجن 6 سنوات

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، ٦ متهمين بخطف مواطن يحمل جنسية غير مصرية، بقصد سرقته بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء بمنطقة عابدين بالسجن ٧ سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود محمد وعضوية كلا من المستشارين أحمد أحمد الشويخ وأحمد رسمي الجمل وأمين سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين «م.هـ» ٢٣ عاما طالب، و«س.هـ» ١٩ عاما طالب و«ث.هـ» ١٩ عاما طالب و«ص.هـ» ٢٧ عاما ربة منزل و«م.ع» ٢٥ عاما حارس أمن و«أ.أ» ٢٢ عاما حارس أمن، أنهم خطفوا المجني عليه «م.هـ» يحمل جنسية غير مصرية بالإكراه، بأن أوهمته المتهمة الرابعة بتسليمه مبلغ مالي بالعقار الخاص بها فتوجه برفقتها لاستلامه، وما أن وصلا العقار سالف الذكر حتى فوجئ بإشهار المتهمين باقي المتهمين أسلحة بيضاء عبارة عن سكين ومطواة وعصا في وجهه.

ووجهت النيابة للمتهم الأول اتهامات بأنه تعدي بالضرب على المجني عليه؛ فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي واصطحبوه عنوة داخل ذلك العقار قاصدين إبعاده بمنأى عن أعين ذويه وكان ذلك الخطف مصحوب بطلب فديه، كما سرقوا منقولات المجني عليه ومبالغ مالية واستولوا منه على مبلغ نقدي وبطاقتين بنكيتين.

تحرر محضر بالواقعة، وتابعت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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