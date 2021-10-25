الأربعاء المقبل.. انطلاق فعاليات مؤتمر آفاق لصناعة التشييد والبناء بالقاهرة

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يعقد الأربعاء القادم بالقاهرة مؤتمر «صناعة التشييد والبناء آفاق التعاون المصري العربي والافريقي» بمشاركة نخبة متميزة من العاملين بقطاع العقارات والمقاولات ومسئولين حكوميين وسفارات.

أوضح المهندس داكر عبداللاه ان المؤتمر يشارك فيه المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات والسفير ابراهيم الشويمي امين عام الاتحاد الافريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء وجمال جباري الوزير المفوض بسفارة اليمن والمستشار عبدالرحمن محمود على مستشار سفارة الصومال والمهندس هشام عرفات وزير النقل السابق ومحمد الشافعي رئيس تحرير دار الهلال ومقرر المؤتمر والمهندس داكر عبداللاه نائب رئيس الإتحاد العربي للمجتمعات العمرانية.

يقول المهندس داكر عبداللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية وأحد المتحدثين الرئيسيين بالمؤتمر ان صناعة التشييد والبناء تلعب دورا هاما في الدول النامية وتساهم في توفير فرص عمل وتساعد في الناتج المحلي بشكل كبير.

واضاف المهندس داكر بعد اللاه ان هذا المؤتمر يأتي كفرصة لاستثمار العلاقات الاقتصادية والسياسية القوية التي تربط مصر حاليا بالدول العربية والافريقية وكذلك ما تم من انجازات في قطاع العقارات والتشييد والبناء في مصر بشكل ملحوظ للعالم كله واهل الشركات المصرية لتكون مصدرة لمهنة المقاولات والعقارات لدول الجوار واعتماد اغلب الدول في اعادة الاعمار على الشركات المصرية لما تتمتع به من خبرة قوية.

واشار المهندس داكر عبداللاه إلى ان مؤتمر صناعة التشييد والبناء يضم جلستين رئيسيتين يشارك فيهم نخبة متميزة من الخبراء والمطورين العقاريين وتحمل الجلسة الاولى عنوان «العلاقات المصرية الافريقية والعربية».

اما الجلسة الثانية تحمل عنوان «تعاون القطاع الخاص مع الدولة لاستثمار الفرص عربيا وافريقيا.

واضاف داكر ان قطاع التشييد والبناء المصري يجب ان تتوافر له عناصر المساندة والدعم للنفاذ إلى الاسواق الخارجية من خلال انشاء تحالفات كبرى بين الشركات وفروع للبنوك المصرية بالدول المستهدفة وتوفير التمويل اللازم من البنوك لتمكين قطاع التشييد والبناء من النفاذ للدول الخارجية.