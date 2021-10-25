مكة.. ما نتائج فحص 133 سيدة لسرطان الثدي في 15 يوماً بـ "النور التخصصي"؟

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"عبد الشكور": عناية فائقة تشمل الماموجرام والموجات الصوتية والرنين المغنطيسي

كشف مستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة، عن عدد الحالات التي تم الكشف عليها لفحص سرطان الثدي في النصف الأول من شهر أكتوبر التي بلغ عددها 133 سيدة.

وذكرت رئيسة قسم الأشعة الدكتورة بثينة عبدالشكور؛ أنه بإجراء الفحوصات اللازمة خلال النصف الأول من أكتوبر أنه تم اكتشاف عدد 4 من الحالات المشتبه في إصابتها بسرطان الثدي وتمّ تحويلها إلى عيادة جراحة الثدي مباشرة لاستكمال الفحوصات التشخيصية ومتابعة الحالة ومن ثم العلاج.

وأشارت إلى أن مجمل الحالات المحولة إلى المستشفى تتطلب عناية فائقة، وفحوصاً دقيقة، تشمل الماموجرام والموجات الصوتية والرنين المغناطيسي حسب احتياج كل حالة، كما تتوافر خدمة الأشعة التداخلية لأخذ العينات اللازمة للحالات المشتبه فيها وذلك وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

ودعت "عبد الشكور"؛ إلى أهمية عمل الفحص الدوري للنساء من سن الأربعين وما فوق، وخاصة لمَن لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي.

وأكّدت أهمية تعلم كل امرأة كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي، موضحة أن اكتشاف أي سيدة لكتلة في ثديها لا تعني أنها ورم سرطاني فـ 80 في المائة من هذه الكتل هي كتل حميدة وليست خبيثة، كما وجّهت دعوة إلى كل الرجال لدعم نسائهم وتشجيعهم على إجراء فحص الماموجرام لأن المرأة هي عماد الأسرة وسلامتها سلامة لكيان الأسرة.

يُذكر أن فحوصات الماموجرام تجرى يومياً خلال شهر أكتوبر، ويمكن حجز الموعد من خلال تطبيق موعد أو عن طريق مراكز الرعاية الصحية الأولية.