10 مشاهد مذهلة بـ"بالدرون" لمناطق غريبة في العالم ولقطتان في دول عربية

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تكريم الفائزين في نهاية العام

بعد مشاركة آلاف اللقطات في مسابقة التصوير الخاصة بالدرون، تم ترشيح 10 لقطات للنهائي في مسابقة هذا العام لجائزة "لقطات الطائرة بدون طيار"، وتضمنت مسابقة التصوير الجوي هذا العام، تسع فئات هي: التجريدي، والطبيعة، والناس، والرياضة، والمسلسلات، والزفاف، والحيوانات، والمدن الفارغة.. وتهدف المسابقة لاختيار الصور التي تلتقط جمال العالم من السماء وتسمح للخيال بسرد قصة.

وتُسلط جوائز "drone photo awards" كل عام، الضوء على أفضل تصوير جوي تم تصويره باستخدام طائرات بدون طيار، وسيتم تكريم الفائزين في نهاية عام 2021.