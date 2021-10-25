الرياض.. حملةٌ على سوقٍ شعبي تضبط 50 مخالفًا للإقامة و40 منشأة للتوطين

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نفّذتها الموارد البشرية بتعاون وزارات بينها "الداخلية" وأكدت أهمية الإبلاغ

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن ‏فِرَق الرقابة الميدانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نفّذت حملة رقابية في أحد الأسواق الشعبية شمال مدينة الرياض، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 50 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، وضبط أكثر من 40 مخالفة على عدد من المنشآت التي لم تلتزم بقرارات التوطين ونظام العمل.

‏وأكد المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهمية الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها في سوق العمل من خلال تطبيق "معًا للرصد"، المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الرقم الموحد لتلقي البلاغات والشكاوى (19911).