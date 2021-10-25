أخبار عاجلة

12 وفاة و1022 إصابة جديدة بكورونا -
غدًا.. تنطلق منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن في ميدان تبوك -
مشاعل آل مبارك: جائزة العمل التطوعي تعزز ثقافة التطوع كسلوك مستدام -
بالفيديو.. شاب من ذوي الاحتياجات يشكر"هيئة الترفيه على تسهيلاتها لتمكينهم من حضور الفعاليات -
المملكة تشارك في "قمة المناخ" وتؤكد أهمية التغييرات المناخية وحماية البيئة -
"صحة مكة" تباشر إيصال الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان إلى بيت المريض -
ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن -
«طالبان» تدعو المجتمع الدولي لدعم «تغيير المناخ نحو الأفضل» في أفغانستان -
السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير -
«يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

"ترزى الشباب"٧٠ سنة.. عم سيد أسطورة طنطا شباب

Print
مواضيع متعلقة
أيمن عبد العزيز يكشف علاقة تشكيل الأبيض أمام الطلائع بمواجهة الأهلى فى القمة

أيمن عبد العزيز يكشف علاقة تشكيل الأبيض أمام الطلائع بمواجهة الأهلى فى القمة

أمطار مستمرة فى المحافظات.. والأرصاد هتقولكو نشتى إمتى؟.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع

أمطار مستمرة فى المحافظات.. والأرصاد هتقولكو نشتى إمتى؟.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع

متحف الكاريكاتير بيت الفن والابداع بقرية تونس بالفيوم

متحف الكاريكاتير بيت الفن والابداع بقرية تونس بالفيوم

سمعت عن العلاج بالصراخ؟.. لو صوتت هتحسن حالتك النفسية ومشاهدة أفلام الرعب مفيدة لصحتك

سمعت عن العلاج بالصراخ؟.. لو صوتت هتحسن حالتك النفسية ومشاهدة أفلام الرعب مفيدة لصحتك