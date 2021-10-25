ضبط محل حلويات به جاتوه وبسبوسة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالقناطر الخيرية

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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية 2 طن دقيق وجوز هند وبسبوسة وسكر و500 قطعة جاتوه مجهولة المصدر وبدون فواتير ويشتبة في عدم صلاحية المضبوطات للاستخدام الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وذلك خلال حملة شنتها مباحث التموين لضبط حركة تداول السلع ومراقبة الأسواق السلع المقلدة من مواد مجهولة المصدر وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، اخطارًا من رئيس مباحث التموين يفيد شن حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع غير المرخصة لضبط قضايا الغش الغذائي والغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر وبدون فواتير.

وأسفرت الحملة ضبط 2 طن «دقيق وجوز هند وبسبوسة وسكر»، بالإضافة إلى 500 قطعة جاتوة مجهولة المصدر وبدون فواتير، وبها تغير بالخواص الطبيعية في محل حلويات القناطر الخيرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 500 لتر زيت سيارات مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات بدائرة مركزشرطة القناطر الخيرية وضبط 2 طن ملح طعام بدون فواتير ومجهول المصدر وتولت النيابة التحقيق.