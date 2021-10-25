الطائي السعودي: مشاركة النقاز مع الأهلي باطلة ونطالب بحقنا

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قال ياسر الكنعان المتحدث الرسمي باسم الطائي السعودي، إن مشاركة حمدي النقاز في مباراة فريقه مع الأهلي باطلة.

وأضاف الكنعان في تصريحات هاتفية على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: «هناك شروط منظمة لاستبدال وقيد اللاعبين بالدوري السعودي، الشرط الأول أن يكون اللاعب مصاب إصابة طويلة تمنع النادي من الاستفادة باللاعب ويتم استبداله أو إن يكون لاعب حر مش مرتبط مع أي نادي في العالم وميكنش في طرف تالت».

وأضاف: «اللي نعرفه واللي كل العالم عارفه أن حمدي النقاز موقع مع نادي الزمالك والزمالك مستفيد بانتقاله للأهلي والزمالك صرح بدة في بيان رسمي».

وأردف: «الزمالك قال احنا مستفيدين ماليا، النقاز يفتقد لشرط مهم جدا يمنع الأهلي من تحقيق شرط أهلية اللاعب. وهنا شروط تسجيله ناقصة».

وأتم: «لا نطالب بشيء سوى تحقيق العدل، وأنه لاعب لا يحق له المشاركة وقدمنا احتجاج يعد المباراة مباشرةً».