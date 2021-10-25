مدير الكلية البحرية: تطوير دائم في مناهج العمل والتدريب لاستيعاب المعدات الجديدة

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قال اللواء بحري أركان حرب محمود فوزي، مدير الكلية البحرية، إن طلاب الكلية البحرية لديهم دائمًا تطورات في مناهج العمل والتدريب، وذلك مواكبة لحجم التطور الهائل على الأسلحة داخل القوات البحرية، والتي شهدها المصريون جميعا، مؤكدًا أن الطالب لابد أن يمر على كل الأسلحة البحرية والمعدات، وذلك حتى يتعرف على مسرح العمليات الذي سيعمل عليه بعد ذلك.

وأضاف مدير الكلية البحرية خلال حديثه مع المحررين العسكريين على هامش حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية، الإثنين، أن الطلاب يتم تدريبهم في معسكرات داخلية وخارجية، كما يشاركون في التدريبات المشتركة، بالإضافة للتدريبات العملية مع الكليات والمعاهد المناظرة داخل وخارج مصر، مشيرًا إلى أن المناهج البحرية أصبحت تشمل كل المعدات المنضمة حديثا للقوات البحرية، موضحًا أن الكلية شهدت دفعة قوية للتطوير والتحديث، وتم تطبيق أحدث النظم التعليمية وتوفير المحاكيات والنماذج العلمية والمعامل المتخصصة المتقدمة ومساعدات التعليم والقاعات النموذجية للدراسة، ومعامل الحاسب الآلي مع تزويد مكتبة الكلية بالمراجع العلمية البحرية الحديثة واستخدام مشاريع تخرج الطلبة وقيام الطلبة بعمل نماذج السفن والغواصات والمعدات والأسلحة المستخدمة بالقوات البحرية تطبيقاً لما درسوه بالمناهج النظرية.

وكشف مدير الكلية البحرية، أن الكلية تتخذ جميع الإجراءات الوقائية وذلك طبقا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، وقيادة القوات البحرية، للوقاية من فيروس كورونا، وذلك للتعامل مع أي حالات قد تظهر، قائلا: «بفضل الله لم نسجل حالة واحدة»، مشيرًا إلى أن الكلية البحرية تستهدف تخريج ضباط بحريين مميزين من خلال انتقاء أفضل العناصر من الطلبة المنطبق عليهم شروط القبول للالتحاق بالكلية، وجلب أفضل العناصر من الضباط للعمل بهيئة تدريس الكلية وتدريبهم على طرق التعليم الحديثة، وتوفيرأحدث الأجهزة والمعدات والمحاكيات لمعايشة الأساليب الحديثة للمعركة البحرية، وإعداد الطالب بدنيًا وذهنيًا ونفسيًا لمواجهة الأخطار والظروف القاسية أثناء العمل بالبحر، والتدريب العملى المستمر على القطع البحرية في المياة الإقليمية والدولية.