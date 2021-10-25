أخبار عاجلة

12 وفاة و1022 إصابة جديدة بكورونا -
غدًا.. تنطلق منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن في ميدان تبوك -
مشاعل آل مبارك: جائزة العمل التطوعي تعزز ثقافة التطوع كسلوك مستدام -
بالفيديو.. شاب من ذوي الاحتياجات يشكر"هيئة الترفيه على تسهيلاتها لتمكينهم من حضور الفعاليات -
المملكة تشارك في "قمة المناخ" وتؤكد أهمية التغييرات المناخية وحماية البيئة -
"صحة مكة" تباشر إيصال الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان إلى بيت المريض -
ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن -
«طالبان» تدعو المجتمع الدولي لدعم «تغيير المناخ نحو الأفضل» في أفغانستان -
السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير -
«يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إدراج بهاء كشك و2 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية بـ«خلية المرابطين»

Print
إدراج بهاء كشك و2 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية بـ«خلية المرابطين» إدراج بهاء كشك و2 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية بـ«خلية المرابطين»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأثنين، المراقبة بهاء كشك، أحد أعضاء تنظيم هشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، و٢اخرين، بادارج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المرابطين».صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة.

كانت المحكمة منذ قليل قضت باعدام المتهمين شنقا.

وكانت المحكمة الجلسة الماضية أحالت اوراق الارهابى بهاء كشك واخرين إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى في اعدامهم.

كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن

ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن

«طالبان» تدعو المجتمع الدولي لدعم «تغيير المناخ نحو الأفضل» في أفغانستان

«طالبان» تدعو المجتمع الدولي لدعم «تغيير المناخ نحو الأفضل» في أفغانستان

السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير

السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير

«يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية»

«يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية»