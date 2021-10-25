صورة محمد صلاح غلافًا لصفحة ليفربول الرسمية

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وضعت صفحة ليفربول الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة محمد صلاح نجم الفريق المتألق، غلافًا لها، وذلك بعد تألقه الكبير في الموسم الحالي وتسجيله خلال 10 مباريات متتالية مع الريدز في جميع البطولات.

وحقق فريق ليفربول الفوز بخماسية نظيفة على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في «قمة» الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد أمس، وسجل النجم محمد صلاح «هاتريك» خلال المباراة.

محمد صلاح

وتصدر محمد صلاح قائمة هدافي البريميرليج بعد مرور 9 جولات برصيد 10 أهداف بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه وهو الإنجليزي جيمي فاردي.

القت الصحف الإنجليزية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على السقوط المدوي لمانشستر يونايتد على ميدانه أمام ليفربول بخماسية نظيفة، أمس الأحد، في قمة مباريات البريميرليج.

وعنونت صحيفة ديلي إكسبريس «هذا هو اليوم الأكثر ظلمة لي.. لكن أولي سولسكاير لم يغادر».

وكتبت صحيفة الجارديان «تاريخ وإذلال.. اليوم الأكثر ظلمة لسولسكاير، بعدما حطم هاتريك صلاح الأرقام القياسية».

أما صحيفة التايمز عنونت «إذلال تام».

وكتبت ديلي ميل «إذلال.. سولسكاير يتعهد بالقتال، لكن فوضى ليفربول هي اليوم الأكثر ظلمة».

وعنونت ديلي تليجراف «سولسكاير يرفض المغادرة بعد الفوضى.. ماجواير يعتذر للجماهير بعد الإذلال».

وكتبت «ميرور»مدرب المان يونايتد يتعهد بالقتال بعد يومه المظلم«.

وعنونت ستار سبورت «الساعة المظلمة.. 5 أهداف وبطاقة حمراء في 60 دقيقة، لكن أولي يتعهد بالقتال».

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