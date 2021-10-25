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مدير «الفني للقوات المسلحة»: تأهيل الفرد داخل المعهد تطور كثيرًا خلال السنوات الماضية

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مدير «الفني للقوات المسلحة»: تأهيل الفرد داخل المعهد تطور كثيرًا خلال السنوات الماضية مدير «الفني للقوات المسلحة»: تأهيل الفرد داخل المعهد تطور كثيرًا خلال السنوات الماضية

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أكد اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى، مدير المعهد الفني للقوات المسلحة، أن تأهيل الفرد داخل المعهد الفني تطور كثيرًا خلال السنوات الماضية وبشكل غير مسبوق، لمواكبة التطورات على المعدة التي شهدتها القوات المسلحة المصرية في كل الأسلحة.

وأضاف مدير المعهد الفني للقوات المسلحة خلال حديثه مع المحررين العسكريين على هامش حفل تخرج الكليات والمعهد الفني، الإثنين، أن صلاحية المعدة جزء هام ورئيسي في تشكيل القوات المسلحة، ولذلك يجب أن يكون الفرد مؤهل للعمل عليها، ومواجهة كافة التطورات التي تحدث فيها، منوهًا إلى أن هناك وسائل تعليم متقدمة يضمها المعهد الفني ومحاكيات تقليد، بالإضافة لمعامل متطورة وفق أحدث العلوم على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن هناك متابعة مستمرة لما يدور حولنا حتى تتم عملية التطوير باستمرار.

وأشار مدير المعهد الفني للقوات المسلحة إلى أن التطوير والتحديث التي طرأت على المناهج، واكبها تطوير على مستوى أعضاء هيئة التدريس، الذي يتم ايفادهم في بعثات تعليمية مستمرة، بالإضافة لدعم وسائل البحث والدراسة المستمرة، للوصول لمنتج تعليمي يناسب التطورات، ويناسب التحديات الجديدة، كاشفا الاعتماد على التعليم عن بعد في كثير من المواد، وذلك اتساقا مع الوضع الطارئ الناتج عن ، ومؤكدا في الوقت نفسه تطوير المناهج بحيث تتماشى مع فكرة العرض الرقمي والتعليم عن بعد، بحيث يكون هناك استيعاب وتفاعل من الطلاب مع المناهج الموضوعة.

المصرى اليوم

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