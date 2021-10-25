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ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداس اليوبيل الذهبي الكهنوتي للأب باتريك الكرملي، المفوض العام السابق للرهبنة الكرملية بمصر، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا.

شارك بالقداس المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، والأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والمطران جورج بكر، مطران الروم الكاثوليك بمصر، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والمطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

كما شارك أيضًا الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب بيشوي رسمي، مدير الكلية الإكليريكية بالمعادي، والأب الدكتور أندراوس فهمي، مدير كلية العلوم الدينية بالسكاكيني، والمونسينيور إستيفانو، مستشار سفارة الفاتيكان، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وسكرتيرة السفير الإيطالي بمصر. وألقى غبطة البطريرك العظة حول «روحانية الرهبنة الكرملية».

وفي نهاية القداس، أهدى السفير الباباوي بمصر هدية تذكارية للأب باتريك الكرملي، مهداه من قداسة البابا فرنسيس، بمناسبة احتفاله باليوبيل الذهبي الكهنوتي، كما أعطى البطريرك هدية تذكارية للأب باتريك، مُقدمة من الرهبنة الكرملية، كما أهدى الأب مخول فرحا صاحب الغبطة هدية تذكارية، باسم الرهبنة الكرملية بمصر.

واختتم الاحتفال بكلمة المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، الأب مخول فرحا، شكر فيها البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والآباء المطارنة، والكهنة على مشاركتهم في هذا الاحتفال، ثم ألقى الأب باتريك الكرملي كلمة امتنان وشكر للرب الذي قاده طوال مدة خدمته الكهنوتية، مقدمًا الشكر لجميع الحضور على المشاركة في هذه الأمسية الاحتفالية. وعقب ذلك، منح غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق البركة الرسولية الختامية للحاضرين.

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس اليوبيل الذهبي الكهنوتي للأب باتريك الكرملي (صور)

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس اليوبيل الذهبي الكهنوتي للأب باتريك الكرملي (صور)