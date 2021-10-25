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«عطية»: عقد مؤتمر الاحتفال بيوم المحاماة والعيد السنوي 28 أكتوبر

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«عطية»: عقد مؤتمر الاحتفال بيوم المحاماة والعيد السنوي 28 أكتوبر «عطية»: عقد مؤتمر الاحتفال بيوم المحاماة والعيد السنوي 28 أكتوبر

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أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن إقامة الاحتفال بيوم المحاماة وعيدها السنوي، وعقد مؤتمر تحت اسم «مستقبل المحاماة في والوطن العربي»، وذلك يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر، ودون أن تتحمل النقابة أي تكلفة لهذا المؤتمر. وقال عطية في إعلانه عن المؤتمر: «الزميلات والزملاء الأعزاء، رغم الظروف الشخصية التي أمر بها، إلا أنني حرصت على الوفاء بما وعدت به من الاحتفال بيوم المحاماة، وعيدها السنوي وعقد مؤتمر يليق بها تحت اسم»مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي«يوم الخميس الموافق ٢٨ أكتوبر، ودون أن تتحمل النقابة أي تكلفة لهذا المؤتمر، ورفضت التأجيل رغم قسوة الظرف».

وأضاف: «لكن كنت أتمنى حضور كل الزميلات والزملاء من جميع ربوع مصر لهذا المؤتمر، ولكن ظروف الوباء ومحدودية العدد المسموح به في القاعة أجبرتني على قصر الحضور على أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين وأعضاء المجالس الفرعية كمعيار موضوعي وحيد قابل للتطبيق، فضلاً عن ضيوفنا من النقباء العرب والضيوف الرسميين».

واختتم «عطية»: «وقد قررت بث جميع وقائع المؤتمر على مدار اليوم في بث مباشر ليتابعها جموع المحامين في مصر والوطن العربي».

المصرى اليوم

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