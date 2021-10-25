أخبار عاجلة

ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن -
«طالبان» تدعو المجتمع الدولي لدعم «تغيير المناخ نحو الأفضل» في أفغانستان -
السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير -
«يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية» -
سعيد الزكيبا: موسم الشتاء الأهم للسياحة الأجنبية في مصر -
اختيار أستاذ بـ«تجارة الإسكندرية» سفيرًا للشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا بمصر -
سفير بنجلاديش بالقاهرة يشيد بجهود الأزهر فى مواجهة الإرهاب -
«وزيري»: من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار.. والمنع في حالة واحدة فقط -
أردوغان يبلغ بايدن عدم ارتياح تركيا للدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب في سوريا -
بعد خسارة فرج عامر.. محمد مجاهد يعلن تنازله عن قضايا بطلان انتخابات سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط 9 قطع سلاح ناري في حملة بالقليوبية

Print
ضبط 9 قطع سلاح ناري في حملة بالقليوبية ضبط 9 قطع سلاح ناري في حملة بالقليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث مركز شرطة طوخ، القبض على 20 تاجر مخدرات، خلال حملة شنتها مباحث مكتب المخدرات لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، كما أسفرت الحملة عن ضبط 9 قطع سلاح ناري، وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة امنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت الحملة عن ضبط 9 قطع سلاح نارة بحوزة عدد من المتهمين والبلطجية وضبط 20 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات مختلفه من المخدرات وضبط 8 هاربين مراقبين في قضايا متنوعه كما تمكنت الحمله التي شاركت فيها مباحث تنفيذ الاحكام من تنفيذ 5367 حكم قضائى متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن

ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن

«طالبان» تدعو المجتمع الدولي لدعم «تغيير المناخ نحو الأفضل» في أفغانستان

«طالبان» تدعو المجتمع الدولي لدعم «تغيير المناخ نحو الأفضل» في أفغانستان

السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير

السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير

«يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية»

«يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية»