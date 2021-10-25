ضبط 9 قطع سلاح ناري في حملة بالقليوبية

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ألقت مباحث مركز شرطة طوخ، القبض على 20 تاجر مخدرات، خلال حملة شنتها مباحث مكتب المخدرات لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، كما أسفرت الحملة عن ضبط 9 قطع سلاح ناري، وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة امنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت الحملة عن ضبط 9 قطع سلاح نارة بحوزة عدد من المتهمين والبلطجية وضبط 20 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات مختلفه من المخدرات وضبط 8 هاربين مراقبين في قضايا متنوعه كما تمكنت الحمله التي شاركت فيها مباحث تنفيذ الاحكام من تنفيذ 5367 حكم قضائى متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.