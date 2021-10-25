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ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:04 مساءً
«طالبان» تدعو المجتمع الدولي لدعم «تغيير المناخ نحو الأفضل» في أفغانستان
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:04 مساءً
السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:04 مساءً
«يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية»
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:04 مساءً
سعيد الزكيبا: موسم الشتاء الأهم للسياحة الأجنبية في مصر
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:04 مساءً
اختيار أستاذ بـ«تجارة الإسكندرية» سفيرًا للشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا بمصر
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:04 مساءً
سفير بنجلاديش بالقاهرة يشيد بجهود الأزهر فى مواجهة الإرهاب
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الأحد 31 أكتوبر 2021 09:04 مساءً
«وزيري»: من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار.. والمنع في حالة واحدة فقط
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:57 مساءً
أردوغان يبلغ بايدن عدم ارتياح تركيا للدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب في سوريا
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:57 مساءً
بعد خسارة فرج عامر.. محمد مجاهد يعلن تنازله عن قضايا بطلان انتخابات سموحة
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الأحد 31 أكتوبر 2021 08:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
سجلات مدنية تعمل حتى 9 مساء لاستقبال المواطنين بعد انتهاء عملهم
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 25 أكتوبر 2021 12:37 مساءً
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