محسن منصور يعلن إصابته ومخرج «أنا وهي»: «قطعة ديكور وقعت علينا أثناء التصوير»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تعرض الفنان محسن منصور لإصابة بالغة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل «أنا وهي» بعدما سقطت قطعة من الديكور على قدمه اليمني، وكذلك أصيب مخرج العمل سامح عبدالعزيز.

ونشر«محسن» صورة أثناء إجرائه عدد من الإشاعات والفحوصات الطبية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الإثنين، وعلق عليها، قائلًا: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. كله خير من الله.. أثناء التصوير اليوم ووقوع قطعة الديكور على رجلي وأيضًا إصابة مخرج العمل داعوتكم بالشفاء لينا الألم فظيع يا رب اشفي كل مريض».

مسلسل أنا وهي بطولة الفنانة هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقى،ميرهان حسين عارفة عبدالرسول تأليف مصطفى حمدي، يجسد خلاله محسن منصور شخصية رجل يمتلك ملهى ليلى، العمل يتكون من ١٥ حلقة ويعرض قريباً على شاشة أحدي الفضائيات.