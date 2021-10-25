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الجامعة العربية تحذر من التداعيات الخطيرة لتفاقم الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين

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الجامعة العربية تحذر من التداعيات الخطيرة لتفاقم الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين الجامعة العربية تحذر من التداعيات الخطيرة لتفاقم الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين

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حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة لاستمرار تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تحمل مسؤولياتها باحترام الحق في الحياة والمعايير القانونية الإنسانية الخاصة بالأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ورفضها الإفراج عنهم وإنهاء اعتقالهم الإداريّ التعسفي، ومواصلة تجاهلها المتعمد للوضع الخطير لصحتهم خاصة منهم الاسيرين المناضلين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة وتحمل سلطات الإحتلال كامل المسؤولية عن حياتهم وبقية الأسرى المضربين.

ودعت الأمانة العامة للجامعةالعربية في بيان لها اليوم، المنظمات بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي والتي تتنصل من جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وذلك في استهداف واضح ومباشر يهدف للقتل البطيء للأسرى الفلسطينيين، وصولا إلى انفاذ العدالة الدولية.

وقال البيان، إن الأمانة العامة تتابع بقلق بالغ التدهور الخطير الذي تشهده الحالة الصحية لستة من الأسرى الفلسطينيين الذين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، مؤكدا على الضرورة الملحة لقيام المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية بمضاعفة جهودها وتحركاتها لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان من خلال قيامها بدورها الانساني والقانوني لحماية الأسرى ولوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني منذ عقود.

المصرى اليوم

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