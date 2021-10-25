إعلان حالة الطوارئ في السودان.. والقوات المسلحة تستجيب لثورة الشباب

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أعلن رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ في السودان، عقب حملة الاعتقالات التي شهدتها البلاد، صباح اليوم الاثنين.

وأضاف «البرهان»، في كلمة قالها عبّر التلفزيون، أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب.

شهدت العاصمة السودانية، في وقت مبكر اليوم الاثنين، انتشارا أمنيا مكثفاً، وسط انقطاع للانترنت وخدمات الهاتف.

وأفادت قناة «العربية» بأن سلسلة اعتقالات طالت عددا من الوزراء في حكومة عبدالله حمدوك وعضو مدني في مجلس السيادة.

وأوضحت بأن قوة عسكرية مجهولة ألقت القبض على 4 وزراء، بالإضافة إلى محمد الفكي، عضو مدني في مجلس السيادة.

وأشارت إلى أن قوة أمنية داهمت منزل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف واعتقلته.

في حين أكدت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لرويترز أن قوات أمنية اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من اليوم.

كما أعلن وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، في تدوينة مختصرة على حسابه على فيسبوك اقتحام منزله.

وذكر تلفزيون العربية، فجر اليوم الاثنين، أن قوة أمنية تحاصر منزل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك.