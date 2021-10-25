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«صحة الشيوخ»: التحول الرقمي في قطاع الصحة ضرورة لمواجهة كورونا

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«صحة الشيوخ»: التحول الرقمي في قطاع الصحة ضرورة لمواجهة كورونا «صحة الشيوخ»: التحول الرقمي في قطاع الصحة ضرورة لمواجهة كورونا

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قالت الدكتورة نيفين الأنطوني، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن التحول الرقمي في قطاع الصحة بمصر بات ضرورة حتمية على الدولة ولا مفر منه، وذلك لما يحمله من تيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية بشكل أكثر دقة وتطور، حيث يسهم التحول الرقمي في مساعدة الأطباء على التشخيص الدقيق للحالات المرضية، وبالتالي توفير العلاج المناسب والسليم.

وأشارت الأنطوني إلى أن الصحة الرقمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتنقلة التي تسخر الإمكانيات وتذلل العقبات أمام توفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لسرعة ودقة المنظومة العلاجية.

ولفتت النائبة إلى ما تم تحقيقه في وزارة الصحة في مشروع ميكنة الخدمات بالوزارة، في إطار سعيها لتطبيق استراتيجية الدولة في التحول الرقمي، وقالت إن أبرز مثال على ذلك نجاح الدولة في تطبيق التحول الرقمي نجاح مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.

وأوضحت عضو لجنة الصحة أن أزمة منحت دول العالم ومنها حافزًا كبيرًا لتسريع تبني تقنيات الصحة الرقمية، حيث قامت وزارة الصحة المصرية من جانبها بتطوير التقنيات الرقمية الأكثر ابتكارًا، بدءً من التشخيص والتأمين الصحي والتطبيب عن بُعد، وهو ما أفاد كثيرًا في إنقاذ آلاف الأرواح، وتم ربط المستشفيات بغرف عمليات الإسعاف والغرف المركزية لإدارة توزيع الحالات على المستشفيات، لافتة إلى أن كل هذا التطور حدث من خلال قوائم بيانات المصابين التي وفرتها منظومة الميكنة الذكية.

المصرى اليوم

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