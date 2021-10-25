رئيس مصلحة الضرائب: زيادة كبيرة في المكالمات لمركز الاتصالات المتكامل

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كشف رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هناك زيادة كبيرة في نسبة أعداد المكالمات الواردة إلى مركز الاتصالات المتكامل والتي وصلت في أشهر يناير وفبراير ومارس وابريل 2021 لنسبة ( 470%، 500%، 730%، 185% ) على التوالي مقارنة بأعداد المكالمات الواردة للفترة المثيلة في السنة السابقة.

اشار عبدالقادر في تصريحات صحفية اليوم- الإثنين- إلى الزيادة الكبيرة في اعداد المكالمات الواردة (كبار الممولين ) خلال الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021 حيث بلغ عدد المكامات 133238 مكالمة بنسبة 63 % مقارنة بعدد المكالمات الواردة (العملاء العاديين) والتى بلغ عددها 78769 مكالمة بنسبة 37 % من إجمالى المكالمات خلال هذه الفترة .

وتنفيذًا لتوجيهات رئيس المصلحة قام الدكتور السيد صقر، ئيس قطاع شؤون المناطق والمنافذ والمراكز والمشرف العام على مركز الاتصالات المتكامل «بتكريم العاملين بمركز الاتصالات المتكامل ويبلغ عددهم ما يقرب من 60 ومنحهم شهادات تقدير، قائلًا لهم» أنتم من العناصر المتميزة في المصلحة وفخر لها، وفى انتظاركم مستقبل واعد لأنكم على علم كامل بكل الجوانب الفنية والتكنولوجية بالمصلحة «.

وأشاد صقر بالكفاءة الفنية والتكنولوجية للعاملين بمركز الاتصالات المتكامل التي تؤهلهم على استيعاب كافة المستجدات وتقديمهم لخدمة متميزة، والتى انعكست على زيادة ثقة المجتمع الضريبى في المركز، وتحسين الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب المصرية، من خلال تقديم خدمة الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات بشكل سريع من خلال الاتصال بالخط الساخن أو الايميل دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر المأمورية .