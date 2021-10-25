المشدد 7 سنوات لـ«موظفة» وآخر بتعمة بيع أرض مملوكة للدولة

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود محمد، وعضوية المستشارين أحمد أحمد الشويخ وأحمد رسمي الجمل، وأمين سر سيد حجاج ومحمد السعيد، موظفة بالمعاش بإدارة أملاك محافظة القاهرة وآخر، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بتزوير محررات رسمية لبيع قطعة أرض مملوكة للدولة بمنطقة النزهة.

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم «أ.أ» ٣٧ عاما، و«س.م» سيدة خمسينية موظفة بالإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بالمعاش، أنهما اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهى رسم كروكي لموقع قطعة أرض رقم ٨ بمنطقة النزهة ومحضر تسليم قطعة الأرض للمدعو «إ.ع»، وقرار محافظ القاهرة رقم ٤٤٢ لسنة ٢٠١٢ بشأن تخصيص قطعة الأرض سالفة الذكر، ومذكرة للعرض على محافظ القاهرة والمنسوبة للمحافظة، بطريق الاصطناع.

وذكرت التحريات أن المتهمين اتفقا على إنشاء المحررات المزورة على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة، فقاما بتحرير البيانات المثبتة بها ومهرها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتحريرها وبصمها بأختام شعار الجمهورية المقلدة المنسوب صدورها للإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة ومكتب المحافظ ووزارة المالية.

وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة إلى صحة الواقعة وأن المتهمين وآخرين مجهولين زوروا تلك المستندات بغرض تسويق قطعة الأرض السابق ذكرها وبيعها دون وجه حق، رغم أنها مملوكه للدولة، وأنهما توصلا إلى الاستيلاء على نقود المجني عليه عقب ايهامه بتخصيص قطعة الأرض سالفه الوصف اليه باستعمال تلك المحررات المزورة.