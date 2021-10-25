أخبار عاجلة

ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن -
«طالبان» تدعو المجتمع الدولي لدعم «تغيير المناخ نحو الأفضل» في أفغانستان -
السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير -
«يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية» -
سعيد الزكيبا: موسم الشتاء الأهم للسياحة الأجنبية في مصر -
اختيار أستاذ بـ«تجارة الإسكندرية» سفيرًا للشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا بمصر -
سفير بنجلاديش بالقاهرة يشيد بجهود الأزهر فى مواجهة الإرهاب -
«وزيري»: من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار.. والمنع في حالة واحدة فقط -
أردوغان يبلغ بايدن عدم ارتياح تركيا للدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب في سوريا -
بعد خسارة فرج عامر.. محمد مجاهد يعلن تنازله عن قضايا بطلان انتخابات سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المشدد 7 سنوات لـ«موظفة» وآخر بتعمة بيع أرض مملوكة للدولة

Print
المشدد 7 سنوات لـ«موظفة» وآخر بتعمة بيع أرض مملوكة للدولة المشدد 7 سنوات لـ«موظفة» وآخر بتعمة بيع أرض مملوكة للدولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود محمد، وعضوية المستشارين أحمد أحمد الشويخ وأحمد رسمي الجمل، وأمين سر سيد حجاج ومحمد السعيد، موظفة بالمعاش بإدارة أملاك محافظة القاهرة وآخر، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بتزوير محررات رسمية لبيع قطعة أرض مملوكة للدولة بمنطقة النزهة.

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم «أ.أ» ٣٧ عاما، و«س.م» سيدة خمسينية موظفة بالإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بالمعاش، أنهما اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهى رسم كروكي لموقع قطعة أرض رقم ٨ بمنطقة النزهة ومحضر تسليم قطعة الأرض للمدعو «إ.ع»، وقرار محافظ القاهرة رقم ٤٤٢ لسنة ٢٠١٢ بشأن تخصيص قطعة الأرض سالفة الذكر، ومذكرة للعرض على محافظ القاهرة والمنسوبة للمحافظة، بطريق الاصطناع.

وذكرت التحريات أن المتهمين اتفقا على إنشاء المحررات المزورة على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة، فقاما بتحرير البيانات المثبتة بها ومهرها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتحريرها وبصمها بأختام شعار الجمهورية المقلدة المنسوب صدورها للإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة ومكتب المحافظ ووزارة المالية.

وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة إلى صحة الواقعة وأن المتهمين وآخرين مجهولين زوروا تلك المستندات بغرض تسويق قطعة الأرض السابق ذكرها وبيعها دون وجه حق، رغم أنها مملوكه للدولة، وأنهما توصلا إلى الاستيلاء على نقود المجني عليه عقب ايهامه بتخصيص قطعة الأرض سالفه الوصف اليه باستعمال تلك المحررات المزورة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن

ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن

«طالبان» تدعو المجتمع الدولي لدعم «تغيير المناخ نحو الأفضل» في أفغانستان

«طالبان» تدعو المجتمع الدولي لدعم «تغيير المناخ نحو الأفضل» في أفغانستان

السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير

السلطات السودانية تطلق سراح مسؤولين من نظام البشير

«يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية»

«يا جماعة ارحمونا».. خالد الجندي يرد على فتاوى تُحرّم «نقل القرنية»