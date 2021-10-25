مركز تطعيم لاستقبال الحالات الطارئة لأخذ اللقاح بجنوب سيناء

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أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، عن تشغيل مركز تطعيم خدمة المواطنين بالمركز الفني بمديرية الصحة بمدينة الطور، لاستقبال الحالات الطارئة التي تريد اخذ اللقاح.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، إنه تم تشغيل المركز لحل مشكلات تلقي لقاح كورونا لأربع فئات من المواطنين، إحداهما الرغبة في تلقي الجرعة الثانية من أي نوع من انواع اللقاحات بعد انقضاء موعد الجرعة وفترة السماح الخاص بتناولها، ويتم إعطاء جرعة اللقاح الثانية لهم داخل المركز وتسجيلها على المنظومة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه سيجري داخل المركز تلقي لقاحات كورونا لحالات السفر الطارئة، من خلال التسجيل على المنظومة، واعطاء المواطن جرعة اللقاح المناسبة طبقا لما يناسب موعد السفر، ويستقبل المركز الحالات التي جرى تسجيلها عن طريق الخطأ بأنها حصلت على جرعات من اللقاح وهي في الواقع لم تحصل على الجرعات المسجلة لأي سبب من الأسباب، وتعديل البيانات على المنظومة طبقا للجرعات الفعلية للحالة.

وتابع: «كما يستقبل المركز الحالات التي تلقت جرعتها الأولى في محافظة مختلفة عن محل إقامتها الحالي، أو في قافلة متنقلة ولم تتمكن من الحصول على جرعتها الثانية في نفس مكان قافلة الجرعة الأولى لأي سبب من الأسباب».