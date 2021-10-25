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ما هو المتسوق السري وأبرز مهامه؟

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ما هو المتسوق السري وأبرز مهامه؟ ما هو المتسوق السري وأبرز مهامه؟

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قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة واستشاري المناطق العشوائية، إن بها أكثر من 29 مليون موظف منهم أربعة ملايين و900 ألف موظفا عاملا بالجهاز الإداري للدولة المكون من مليون و300 ألف مبنى حكوميا.

وأشار حسان خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، إلى أنه نظرا لحالة السباق التي تشهدها الدولة في إنجاز المشروعات فإن وزارة التخطيط قررت تطبيق فكرة المتسوق السري الذي سيكون من مهامه تقييم ومراجعة دورية وسرية خاصة بالموظف الموجود داخل الدولة، مضيفا أن تلك التجربة مطبقة منذ ثمانينات القرن الماضي في العديد من دول العالم.

وأوضح خبير التطوير الحضاري، أن المتسوق السري من المقرر أن يتابع مدى تقديم الخدمة للمواطن بشكل جيد والإجابة على أسئلة، هل تمت في وقت قياسي.. هل استهلك الموظف وقت كبير لكي ينجز المهمة؟

ولفت إلى أن من أبرز معايير اختيار المتسوق السري أن يكون ملتزما بضبط النفس لكي يستطيع التعامل مع أخطاء الموظفين وتقييهم بشكل جيد، مؤكدا في الوقت ذاته أن تقييم المتسوق السري تساعد في رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

المصرى اليوم

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