رسمه البابا شنودة وخدم «المسكين».. نياحة الراهب القس أغابيوس المقاري بألمانيا

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أعلنت أسرة الراهب القس اغابيوس المقاري، نياحة الأب خارج البلاد بدولة ألمانيا، نتيجة تعرضه لأزمة صحية عنيفة أثناء سفره للعلاج بعد إصابته بتليف في الكبد وكان في حالة متأخرة.

وكان الأب الراهب أصيب بتليف في الكبد ووصل إلى مراحل سيئة ،وسافر في أغسطس الماضي إلى دولة ألمانيا للعلاج هناك، توفي هناك وجاري احضار الجثمان للصلاة عليه ودفنه داخل ديره الأنبا مقار الكبير بوادي النطرون.

الراهب اغابيوس المقاري كان ضمن رهبان دير القديس العظيم الأنبا مقار الكبير بوادي النطرون ويعد من شيوخها وقد ترهب بالدير منذ حوالي 41 عام، كاهن على يد البابا شنودة في 13 فبراير 2010.

دخل إلى الدير كطالب رهبنة في 22 أكتوبر 1980 وهو نفس التاريخ الذي تنيح فيه يوم 22 اكتوبر، ولكن عام 2021 وقد سيم راهباً بدير الأنبا مقار في أبريل عام 1981 بإسم الراهب أغابيوس من مواليد 23/7/1958 من أبناء محافظة المنيا مركز بني مزار، أي أن رهبنته تجاوزت 40 عاماً.

لم تخطوا قدماه مسقط رأسه من وقت الرسامة حتى نياحته وقد خدم المقاري قرابة العشر سنوات القمص متي المسكين وعاش على مقربة منه ثم تولى مسئولية أعمال الدياكونية للعمال والآباء والمضايف بالدير آنذاك، وعقب نياحة الأب متي المسكين وتولي قداسة البابا شنودة الثالث مسئولية الدير في 2010، كان الراهب من أقرب المقربين للبطريرك بل وحاز على ثقته وكان يستشيره في بعض امور الدير لأمانته وقوة شخصيته وبصيرته المتعارف عليها .

سيم قساً هو ومجموعة أُخري من الآباء بيد قداسة البابا شنودة في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 13 فبراير 2010، وعقب تولي مثلث الرحمات نيافة الأنبا إبيفانيوس رئاسة الدير فور تولي قداسة البابا تواضروس الثاني رعاية الكنيسة أصبح المسؤول عن بيت الخلوة وكنيستها وضيافة عائلات الرهبان وذويهم حتى يوم النياحة.

كان الأب الراهب المتنيح على صلة وطيدة بالأب الاسقف الانبا ابيفانيوس إلى وقت انتقاله في واقعة استشهاده الشهيرة، وقد سبق وأن طٌرح اسمهِ في لقاء قداسة البابا بأمناء خدمة إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، قبل تقسيم الإبييارشية، ضمن المرشحين للتجليس على أي من كرسيي الإيبارشيتين الوليدتين شرق المنيا وأبوقرقاص.