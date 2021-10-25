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«أدب المقاومة المصري» في العصرين البطلمي والروماني في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

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«أدب المقاومة المصري» في العصرين البطلمي والروماني في محاضرة بمكتبة الإسكندرية «أدب المقاومة المصري» في العصرين البطلمي والروماني في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

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تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان (أدب المقاومة المصري ضد الاحتلال الأجنبي في العصرين البطلمي والروماني)، يلقيها الدكتور محمد السيد محم عبدالغني، أستاذ التاريخ والحضارة اليونانية والرومانية المتفرغ بقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، وذلك الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء المقبل، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تتناول المحاضرة تاريخ مقاومة الشعب المصري للاحتلال الأجنبي، والتمسك بهويته والإيمان بقضيته لتجاوز المحن، وذلك من خلال إلقاء الضوء على بعض الروايات المصرية التي تنتمي لما يسمى بأدب المقاومة المصرية ضد الاحتلال الأجنبي، والتي ترددت على ألسنة المصريين على مدى قرون من حكم البطالمة والرومان، وكانت تعتبر المعين الذي يرفع من معنوياتهم ويشحذ همتهم.

ويدور جزء لا بأس به من أدب المقاومة المصري حول شخصية الملك نكتانيبو الثاني آخر ملوك المصريين وتصويرهم له كأيقونة نضالية في مقاومة الاحتلال الفارسي، فتلقي المحاضرة الضوء على أربع روايات ربطت بين هذا الملك العظيم وبين الإسكندر الأكبر المنتصر على الفرس، بينما تتحدث الروايات الأخرى عن بعض النبوءات بظهور بطل يحرر من الحكم الأجنبي.

تأتي المحاضرة في إطار فعاليات الموسم التاسع للبرنامج الثقافي لمشروع الإسكندرية بقطاع المكتبات؛ ويهدف المشروع إلى خدمة الباحثين المتخصصين في دراسة مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة مدينة الإسكندرية القديمة منذ نشأتها وحتى الفتح العربي لمصر، وتتبع تأثيرها العلمي والفكري والحضاري عبر العصور وما يتصل بذلك من موضوعات تراثية وأثرية وتاريخية وغيرها.

المصرى اليوم

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