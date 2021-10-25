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أول تعليق من دروجبا على تحطيم محمد صلاح لرقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

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أول تعليق من دروجبا على تحطيم محمد صلاح لرقمه القياسي في الدوري الإنجليزي أول تعليق من دروجبا على تحطيم محمد صلاح لرقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

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علق الفيل الإيفواري ديدييه دروجبا نجم فريق تشيلسي الإنجليزي السابق على تألق محمد صلاح اللافت في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وتحطيم رقمه القياسي الخاص في البريميرليج.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز مساء السبت على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 5 - صفر في مباراة قمة احتضنها ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر ضمن الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح 3 أهداف (هاتريك) في فوز فريق ليفربول على مانشستر يونايتد ليرفع رصيده من الأهداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل عام إلى 107 هدفاً ويفك الاشتباك مع الإيفواري ديدييه دروجبا صاحب الـ 104 هدفاً، من حيث أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف في البريميرليج.

وأعاد ديدييه دروجبا اليوم الاثنين نشر تغريدة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» التي وضع فيها صورته إلى جانب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مان، وعلق دروجبا على الصورة كاتباً: الملوك الجدد يظهرون.

الجدير بالذكر أن ساديو ماني وصل بدوره حالياً إلى 100 هدفاً في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضاً: «كاف» يوجه رسالة لصلاح بعد هاتريك مانشستر يونايتد: ننتظر تألقك في كأس الأمم الإفريقية

المصرى اليوم

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