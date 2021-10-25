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الإعدام لـ بهاء كشك و٢ أخرين بـ «خلية المرابطين»

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الإعدام لـ بهاء كشك و٢ أخرين بـ «خلية المرابطين» الإعدام لـ بهاء كشك و٢ أخرين بـ «خلية المرابطين»

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قضت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأثنين، المراقبة بهاء كشك، أحد أعضاء تنظيم هشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، و٢اخرين، بالإعادم شنقا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المرابطين».صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة.

كانت المحكمة الجلسة الماضية أحالت اوراق الارهابى بهاء كشك واخرين إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى في اعدامهم

كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

المصرى اليوم

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