مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر تصادم أتوبيس بسيارة نقل بشبرا الخيمة

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لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، الإثنين، إثر تصادم أتوبيس بسيارة نقل من الخلف كانت تقف على جانب الطريق الدائرى بمنطقة مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتم نقل المصابين والمتوفى للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائرى بمنطقة مسطرد ووجود متوفى ومصابين.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية فانتقلت قوات الامن وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير أتوبيس خاص تابع لأحد الشركات قيادة «م م م»48 سنة سائق فوجئ بتوقف سيارة نقل بمقطورة على جانب الطريق وخلال محاولته مفاداتها اصطدم بها من الجانب الأيمن.

وأسفر الحادث عن مصرع «م ع م» 55 سنه لحام متأثرا بإصابته بكسر بقاع الجمجمه كما اصيب كلا من «م ج أ» 42 سنة عامل و«ه ف م» 35 سنة ربة منزل و«م ع م» 52 سنة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.