يضم 7 لاعبات.. إعداد أول فريق نسائي لرفع الإثقال بالصعيد في مغاغة بالمنيا

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بعد نجاح فكرة إقامة مدرسة بالية للبنات بمدينة المنيا، وفريق الكرة النسائية بقرية البرجاية بمركز المنيا، قرر مجلس إدارة مركز شباب مغاغة، شمال المنيا، برئاسة محمود عبدالملك، إعداد أول فريق نسائي لرفع الأثقال للمشاركة في البطولات المحلية، والدولية.

كلف مجلس الإدارة الكابتن عماد حمدي عبدالودود، بطل العالم في الصين عام 1995، وبطل إفريقيا 1991، بتدريب الفريق، واعدادة لتقديمه للبطولات خلال فترة زمنية تتراوح مابين 3-5 سنوات. حيث ضم الفريق في تشكيلة الأول 7 لاعبات في أعمار مابين 13 – 16 سنة، حيث تمكنت أحداهن من الفوز ببطولة الجمهورية.

قال الكابتن عماد حمدي عبدالودود، مدرب الفريق، بدأت ببناتي آية ومنه، في أعمار 15، و16 سنه، و5 فتيات من أبناء مدينة مغاغة، وذلك لثقة أولياء الأمور في المدرب ومجلس الإدارة، ويتم تدريب الفتيات على مدارس 5 أيام أسبوعيا، بواقع 90 دقيقة كل تدريب، تشمل أحمال بدنية، وتدريبات فنية. وقد نجحنا في تقديم بعضهن في بطولات الجمهورية، حيث حققنا مراكز متقدمة. مطالبا بمعدات وأجهزة، وإعداد صالة كبيرة لإعداد إبطال مصر والعالم في رفع الأثقال. حيث يتم التدريب في غرفة من الطوب الحجري.

ويقول الكابتن احمد طلعت، مدير مركز شباب مغاغة، قرار مجلس الإدارة جاء استجابة لأولياء الأمور الذين رغبوا في تدريب ابنائهن على يد الكابتن عماد حمدي، بطل العالم الأسبق، واستكمال لمسيرة الأنشطة الرياضية المتنوعة بالمركز، حيث خرج من المركز إبطال في جميع اللعبات الجماعية والفردية، ومنهم الكابتن احمد حسن، عميدة كرة القدم في العالم، والكابتن عماد النحاس، كابتن منتخب مصر، والكابتن احمد سيد، بطل العالم في اسبانيا 2018، 2019، لرفع الأثقال.

قالت الشقيقتين أيه ومنه عماد، إنهن يرغبن في الحصول على بطولات العالم، في رفع الأثقال أسوة بعماتهن أمل وعبلة عبدالوداد، بطلتي العالم في التسعينات.

وتقول شيماء خالد رجب، 17 سنة، شاركت في التدريبات فترات طويلة ونجحت في الفوز ببطولة الجمهورية العالم الماضي، وكل أملي تحقيق مركز اول لمصر في البطولات الأفريقية، والعالم. وإشادة بدور مدربها عماد حمدي.

أمام سلفيا نصحي رياض، 13 سنة، فقد اكتسبت الرغبة في التدريب من خلال تدريبات شقيقها بفريق رفع الإثقال في المركز. مؤكدة ان ثقة والدها في المدرب، سمح لها بالتدريب، ودخول المسابقات المحلية والدولية.

يضم الفريق شيماء خالد رجب، هاجر اشرف حلمي، وليلة بليغ حمدي، شهد محمود عمر، وسلفيا نصحي رياض، وآية عماد حمدي، ومنه عماد حمدي.

البنات لديهم حماس في التدريبات، ورغبة وعزيمة في الحصول على البطولات، ما ادي إلى الاهتمام بمواعيد التدريبات.

تدريب اول فريق نسائي لرفع الاثقال في الصعيد بالمنيا

تدريب اول فريق نسائي لرفع الاثقال في الصعيد بالمنيا

تدريب اول فريق نسائي لرفع الاثقال في الصعيد بالمنيا

تدريب اول فريق نسائي لرفع الاثقال في الصعيد بالمنيا

تدريب اول فريق نسائي لرفع الاثقال في الصعيد بالمنيا

تدريب اول فريق نسائي لرفع الاثقال في الصعيد بالمنيا