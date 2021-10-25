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طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة «ياشباب يابنات» قبل ساعات لتتجاوز نصف مليون مشاهدة منذ طرحها أمس على يوتيوب.

ونشرت «كارول» عبر حسابها الرسمي على انستجرام مقطعا من الأغنية، حيث ظهرت بملابس صيفية منها «هوت شورت» وفستان قصير، لتغني وترقص على شاطئ البحر، على طريقتها في أغانيها المبهجة ومنها «اسمعني».

أغنية كارول سماحة الجديدة «يا شباب يا بنات»، إخراج بتول عرفة، كلمات وألحان سليم عساف، توزيع ألكسندر ميسكيان.



كارول سماحة

وكانت الفنانة اللبنانية كارول سماحة قد كشفت مؤخرا سبب تأجيل أحدث أغنياتها، وذلك ببث فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وقالت سماحة: «كنت أمر بحالة نفسية سيئة بسبب الأوضاع في بلدي لبنان، لذا فضلت تأجيل طرح الأغنيات».

وأضافت: «كان فيه أعمال خالصة وجاهزة إنها تنزل، ما نزلتها صراحة أنا ما كنت نفسيا جاهزة أني أنزلها، صحيح أنني أعيش في مصر لكن لا أنكر أن الجو العام والوضع بلبنان كان مأثر علي».