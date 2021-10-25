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استقرار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم (تفاصيل)

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استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم (تفاصيل) استقرار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم (تفاصيل)

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شهدت الدواجن والبيض استقرار وفقا لإتحاد منتجي الدواجن، اليوم الاثنين، حيث سجل البيض الأبيض / الأحمر 44.5 جنيها، بينما البيض البلدي 53 جنيها مقابل 55 جنيها في السوق المحلي .

فيما سجلت أسعار الدواجن التسمين وفقا لأسعار الأتحاد بين 28.5 إلى 29 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر الكتكوت بين 10 إلى 10.5 جنيها .

وكان الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أن معدلات أسعار السلع الاستراتيجية والأعلاف زادت بسبب زيادة تكاليف الشحن والنقل، قائلا: «لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن، واجتمعنا مع اتحاد الدواجن وطالبناه والشركات المنتجة بأن تتواصل مع وزارة والجهات الحكومية الأخرى التي لديها منافذ توزيع حتى تضخ سلع الدواجن بأسعار مناسبة وبالتالي تصل إلى المستهلك النهائي، لأن المشكلة الرئيسية في هذا الأمر هو الحلقات اللوجستية».

المصرى اليوم

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