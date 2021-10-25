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الرابع على التوالي.. يد المنيا تفوز على تكرير البترول (33 / 26)

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الرابع على التوالي.. يد المنيا تفوز على تكرير البترول (33 / 26) الرابع على التوالي.. يد المنيا تفوز على تكرير البترول (33 / 26)

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تمكن فريق كرة اليد بنادي المنيا، من تحقيق الفوز الرابع على التوالي بالدوري الممتاز، حيث تغلب على فريق تكرير البترول بنتيجة ( 33/ 26 ) في المباراة التي جمعت بينهما على صالة جامعة أسيوط.

وعقب فوز اليوم يرفع فريق المنيا رصيده إلى 12 نقطة جمعها من 4 مباريات متتالية هذا الموسم.

من جانب آخر خسر فريق مرتبط المنيا من ذات الفريق بنتيجة 26 / 27 لصالح البترول.

يضم الجهاز الفني ليد المنيا هذا الموسم: هيثم حمدي مديرا فنيا، وأحمد زيزو مدربا، ووائل ابو الليل مدرب حراس مرمى، صبري سلامة مخطط أحمال ولياقة بدنية، محمد ناصر اخصائي علاج طبيعي، ويقود فريق المرتبط المدربان: هاني حسانين وسيد مكاوي، ومصطفى الحسيني ومحمود خليل إداريي القطاع، تحت إشراف ا. خالد فايز عضو مجلس الإدارة.

المصرى اليوم

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