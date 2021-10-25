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وكيل «الشيوخ» يفتتح جلسة المجلس.. ويستكمل مناقشة «الموارد الإحيائية»

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وكيل «الشيوخ» يفتتح جلسة المجلس.. ويستكمل مناقشة «الموارد الإحيائية» وكيل «الشيوخ» يفتتح جلسة المجلس.. ويستكمل مناقشة «الموارد الإحيائية»

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افتتح المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، الإثنين، أعمال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وشهدت بعض المواد جدلا واسعا بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة، مضيفة: «نحن الآن بصدد مناقشة القانون الذي يستهدف الحفاظ على الموارد الاحيائية والطبيعية».

وبشأن اتفاقية التنوع التي وقعتها منذ عام 1994، أشارت إلى أن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن باقي الاتفاقية مصر ملتزمة بها، لافتة إلى أن القانون يعمل على سد الفجوة الموجودة، موضحة ان منذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونا وطنيا، إلا أنه يفتقد آليات التطبيق والتي لابد أن يضطلع بها القانون حتي نتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية.

وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة أن القانون يعد خطوة هامة في مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر في مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

المصرى اليوم

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