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وزيرة البيئة : لا مساس بأراضى المحميات الطبيعية ... ولن نسمح بالتعدى عليها

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وزيرة البيئة : لا مساس بأراضى المحميات الطبيعية ... ولن نسمح بالتعدى عليها وزيرة البيئة : لا مساس بأراضى المحميات الطبيعية ... ولن نسمح بالتعدى عليها

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فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة ملف التعديات على حدود المحميات والعمل على حلها نظمت وزارة البيئة حملة مكبرة لازالة التعديات على محمية وادى الريان بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته وقانون المحميات الطبيعية لحماية الموارد الطبيعية التى تعد حق للأجيال القادمة ولابد من حمايتها والحفاظ عليها وذلك بالتعاون مع محافظة الفيوم ومديرية الآمن بالمحافظة.

وأكدت فؤاد أن الحملة أسفرت عن ازالة كافة الإشغالات المخالفة للقانون الواقعة على محمية وادى الريان والبالغ مساحتها 260 فدان، ضمن جهود الموجه الـ18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التى تتم على مستوى الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز استخدامها.

وأوضحت فؤاد أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق ، مؤكدة أنه لا مساس بأراضى المحميات الطبيعية ولن نسمح بالتعدى عليها ، فواجبنا الحفاظ عليها وحماية مواردها الطبيعية.

المصرى اليوم

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