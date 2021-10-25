السيطرة على حريق في شقة بمدينة الخصوص دون أي إصابات

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سيطرت أجهزة الإطفاء في القليوبية، الإثنين، على حريق شب في شقة بمدينة الخصوص دون وقوع أي خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم شرطة الخصوص بلاغا بوقوع حريق في شقة بمنطقة الشارع التجارى دائرة القسم وتم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية فانتقلت على الفور قوات الإطفاء وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتبين من المعاينة تبين أن الشقة محل الواقعة تقع في الطابق الاول العلوى بعقار مكون من 6 طوابق على مساحة 120 متر تقريبا مستأجرة لشخص يدعى «أ ص ع» 37 سنة وأتت النيران على بعض محتويات الشقة.

ورجحت الأجهزة الامنية ان سبب الحريق هو ماس كهربائى وبسؤال مستأجر الشقة أيد نفس المضمون كما أن الأسرة كانت خارج الشقة وقت نشوب الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.