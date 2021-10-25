مطالب لفنادق البحر الأحمر وشرم الشيخ بتوفيق أوضاعها للحصول على ترخيص «سلامة الغذاء»

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طالب مسؤولو غرفة المنشات السياحية اعضائها من ملاك المطاعم والفنادق والقري السياحية بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء بسرعة انهاء إجراءات الحصول على ترخيص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتداول الغذاء في المنشات السياحة والفندقية قبل إنتهاء المهلة التي منحتها الهيئة لها وتنتهى في 22 نوفمبر 2021، مع التاكيد على ان هذه المده لا يمكن مدها مرة أخرى وان التاجيل كان بسبب مراعاة الآثار والتداعيات السلبية من إنتشار فيروس كورونا ،وما تلاها من خسائر فادحة بالقطاع السياحي.

فيما تلقت المنشات الفندقية والمطاعم بالبحر الاحمر وجنوب سيناء اخطارا من عادل المصرى ،رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية للحصول على إصدار تراخيص المنشآت والمطاعم السياحية والفندقية لتداول العذاء.

ودعت الغرفة كافة المنشآت السياحية بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء سرعة التواصل مع الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستكمال إجراءات الحصول على ترخيص تداول الغذاء وكذلك التعاون التام مع مفتشى الهيئة أثناء الزيارات الرقابية التي تفوم بها لتلك المنشآت وتقديم كافة اوجه الدعم للمنشآت السياحية والفندقية والتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء بما يكفل الغذاء الآمن لمرتادى هذه المنشات.

وناشدت الغرفة مسؤولي القري السياحية بالبحر الاحمر وجنوب سيناء بسرعة البدء توفيق الأوضاع وتنفيذ تعديلات في مطابخ المنشآت والمطاعم إلى جانب الرسوم المقررة وغيرها من إجراءات.