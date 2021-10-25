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يورجن كلوب : ماذا أقول بعد خماسية مانشستر .. و لدي توقعات بقرار محمد صلاح

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يورجن كلوب : ماذا أقول بعد خماسية مانشستر .. و لدي توقعات بقرار محمد صلاح يورجن كلوب : ماذا أقول بعد خماسية مانشستر .. و لدي توقعات بقرار محمد صلاح

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أعرب يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن سعادتة بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة، على ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات صباح اليوم ل «سكاي سبورتس»: «ماذا يمكنني قوله؟ هل توقعت ذلك؟ لا ما قدمناه في الثلث الأخير مذهل من الضغط العالي وافتكاك الكرة وتسجيل أهداف رائعة».

وأضاف: «النتيجة جنونية، سألت ما إذا كان هناك نتيجة مماثلة عبر التاريخ، وإذا لم يكن هناك، فستصمد تلك لفترة، اللاعبون كتبوا تاريخًا، الأمر خاص ولكن لن نحتفل مثل المجانين، علينا احترام الخصم، تمتعنا بالحظ في بعض اللحظات، واليونايتد لا يمر بأفضل أوقاته».

وأشاد بمحمد صلاح قائلًا: «تواجد مو من أجل تسجيل الأهداف والتعامل مع الضجة المثارة حوله، يستمتع بكرة القدم، وأعرف بأنه يرغب في إنهاء مسيرته هنا، أعرف الوضع».

المصرى اليوم

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