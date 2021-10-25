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شراكة بين "منشآت" ومسابقة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي والسعودية

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شراكة بين "منشآت" ومسابقة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي والسعودية شراكة بين "منشآت" ومسابقة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي والسعودية
الحدث سينظّم في مارس 2022م في المدينة المنوّرة تحت شعار" نُمكّن اليوم لغدٍ أفضل"

شراكة بين

أعلن منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي وفي ، توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة "منشآت" لتكون الشريك الحكومي لمسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي 2021 - 2022، التي تنظّم في شهر مارس من العام المقبل 2022م في المدينة المنوّرة تحت شعار" نُمكّن اليوم لغدٍ أفضل".

تأتي هذه الشراكة مع "منشآت"، في إطار رسالتها المتمثلة بدعم نمو وتنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال بناء بيئة محفزة ومجتمع ريادي عبر قيادة التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً، ورؤيتها بأن يكون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030.

يُذكر أن مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي تنظّم حالياً بالتعاون مع "منشآت" سلسلة من الجولات التعريفية في الجامعات بمناطق المملكة وفي الدول العربية، بهدف استعراض آليات الترشّح ومساعدة الراغبين في المشاركة في المسابقة التي تعدّ إحدى أكبر الفعاليات الموجّهة لرواد الأعمال في العالم العربي، وتعزيز النظام البيئي للابتكار وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية، كما توفّر فرص التدريب والتعارف وبناء العلاقات والتواصل، والحصول على الإرشاد والتمويل، والظهور الإعلامي.

وستقام الفعاليات النهائية للمسابقة من خلال مؤتمر "ستارت سمارت" في المدينة المنورة خلال مارس 2022م ويتخللها منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة SIF وستتوّج بالإعلان عن الفائزين لهذا العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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